الصين تصنف ووهان "منطقة منخفضة الخطورة" بشأن بكورونا

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد بأنه تم تصنيف مدينة ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا، كمنطقة منخفضة المخاطر للإصابة بالفيروس.

وأوضحت الوكالة أن هذا يأتي مع استيفاء المدينة لمعايير عدم تسجيل أي حالات مؤكدة جديدة خلال الـ14 يوما الأخيرة.

وكانت المدينة قد شهدت خفض تقييم خطورة فيروس كورونا بها من عالي الخطورة إلى متوسط الخطورة في 27 مارس الماضي.

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وبحسب معايير الخطورة المحددة في مبدأ توجيهي صادر عن مجلس الدولة الصيني، فإن المدن والمحافظات والأحياء التي لا تظهر فيها حالات إصابة مؤكدة جديدة على مدار 14 يوماً تصنف على أنها مناطق منخفضة الخطورة، أما تلك التي توجد بها أقل من 50 حالة أو تلك التي توجد بها أكثر من 50 حالة لكن دون تفش مُركز فإنها تصنف كمناطق متوسطة الخطورة، وتلك التي توجد بها أكثر من 50 حالة بالإضافة تفش مركز فإنها تصنف كمناطق عالية الخطورة.

وعدلت مدينة ووهان الصينية مؤخرا عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بها إلى 3869 وفاة.

ورفعت الصين قبل نحو أسبوعين آخر القيود عن مدينة "ووهان"، وذلك بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من خضوعها لإغلاق صارم.