أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد بأنه تم تصنيف مدينة ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا، كمنطقة منخفضة المخاطر للإصابة بالفيروس.
وأوضحت الوكالة أن هذا يأتي مع استيفاء المدينة لمعايير عدم تسجيل أي حالات مؤكدة جديدة خلال الـ14 يوما الأخيرة.
وكانت المدينة قد شهدت خفض تقييم خطورة فيروس كورونا بها من عالي الخطورة إلى متوسط الخطورة في 27 مارس الماضي.
وبحسب معايير الخطورة المحددة في مبدأ توجيهي صادر عن مجلس الدولة الصيني، فإن المدن والمحافظات والأحياء التي لا تظهر فيها حالات إصابة مؤكدة جديدة على مدار 14 يوماً تصنف على أنها مناطق منخفضة الخطورة، أما تلك التي توجد بها أقل من 50 حالة أو تلك التي توجد بها أكثر من 50 حالة لكن دون تفش مُركز فإنها تصنف كمناطق متوسطة الخطورة، وتلك التي توجد بها أكثر من 50 حالة بالإضافة تفش مركز فإنها تصنف كمناطق عالية الخطورة.
وعدلت مدينة ووهان الصينية مؤخرا عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بها إلى 3869 وفاة.
ورفعت الصين قبل نحو أسبوعين آخر القيود عن مدينة "ووهان"، وذلك بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من خضوعها لإغلاق صارم.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تصنف ووهان "منطقة منخفضة الخطورة" بشأن بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.