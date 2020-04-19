كورونا.. وفيات العالم تتجاوز 160 ألفاً وقارة إفريقيا تحتاج 100 مليار دولار لمواجهة الوباء

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا الجديد حول العالم 160 ألفاً، الأحد 19 أبريل/نيسان 2020، فيما تخطى إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 600 ألف، جاء ذلك وفق أحدث إحصائية نشرها موقع “وورلد ميتر” المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.



ووفقاً للمعطيات، فقد بلغ عدد وفيات الفيروس حول العالم 160 ألفاً و784، فيما وصل عدد المصابين إلى مليونين و232 ألفاً و456.



تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان التي شهدت أكبر عدد من الوفيات، بـ39 ألفاً و15. وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بـ23 ألفاً و227 وفاة، وإسبانيا ثالثة بـ20 ألفاً و639، وفرنسا رابعة بـ19 ألفاً و323، ثم بريطانيا بـ15 ألفاً و464.



كذلك أظهرت المعطيات تعافي 600 ألف و6 أشخاص من الفيروس حتى اليوم.



وارتفع عدد إصابات فيروس كورونا، الأحد، في كل من السعودية والبحرين وقطر، عقب تسجيل حالات جديدة، وفق مصادر رسمية.



ففي السعودية أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5 وفيات بكورونا ليصل الإجمالي إلى 97 حالة وفاة، وأضافت الوزارة في بيان أنها “سجلت 1088 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 9362”.



كما أشارت إلى أنه تم “شفاء 69 حالة من فيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 1398”.



أما في البحرين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 100 إصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 1873″. وأضافت الوزارة أنه من ضمن إجمالي الإصابات 7 وفيات و759 حالة شفاء.



كذلك، ففي قطر أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 440 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 5448.



كما لفتت إلى أنه “تم تسجيل 8 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 518 حالة من مجمل الإصابات”.



وحذرت وزارة الصحة العراقية، الأحد، من “زيادة سريعة” بإصابات فيروس كورونا و”فشل” جهود احتوائه، في حال لم يلتزم السكان بإجراءات الوقاية من الوباء.



قال وزير الصحة صادق جعفر علاوي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه “لوحظ هذا اليوم عدم الالتزام بصورة جدية بالتعليمات (الخاصة) بمكافحة انتشار الوباء في العراق، مما أدى إلى اكتظاظ الطرق العامة بالسيارات وفتح العديد من المحال التجارية والأسواق”.

وفي أفريقيا ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية إلى أكثر من 20 ألفاً. وذكر بيان صادر عن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم تسجيل نحو ألفين إصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 20 ألفاً و270.



وأضاف البيان أن عدد الوفيات جراء الفيروس في دول إفريقيا ارتفع إلى 1025. وأوضح أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء في القارة ارتفع إلى 4 آلاف و700.



وفي وقت سابق، حذرت اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، أن ما لا يقل عن 300 ألف إلى 3.3 مليون شخص قد يموتون بسبب وباء كورونا إذا لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة في القارة السمراء.



ذكر التقرير أن الحكومات بحاجة إلى 100 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية.



جدير بالذكر أن أكثر الدول الإفريقية التي ينتشر فيها الفيروس، هي جنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، وبوركينا فاسو، والكاميرون.

المصدر: وكالات