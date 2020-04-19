السعودية.. 5 وفيات جديدة بكورونا و1088 إصابة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 أبريل 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 أبريل 2020 07:16 مساءً - مشاركة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 69 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1398، فيما رصدت 1088 إصابة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بـ”كوفيد-19″ وصل إلى 9362 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 97.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت هيئة كبار العلماء في السعودية، الأحد، جميع المسلمين في مختلف البلاد إلى “الاستعداد لقدوم شهر رمضان مع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا عند أداء العبادات بأنواعها”.

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وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء توصي المسلمين بوجوب العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار وباء كورونا.

وطالب البيان أن يصلي المسلم الفريضة، وصلاة التراويح في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد أشاد بما “تبذله المملكة من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا”