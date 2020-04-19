بريطانيا تسجل 596 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 16060

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 أبريل 2020 07:16 مساءً - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، تسجيل 596 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 في مستشفيات البلاد.

وبالتالي ترتفع الحصيلة الإجمالية لوفيات الفيروس إلى 16060 على الأراضي البريطانية.

وبشكل إجمالي، أوقع فيروس كورونا المستجد 16060 وفاة في المستشفيات البريطانية من اصل 120067 إصابة مؤكدة بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة البريطانية.

وكانت الحكومة البريطانية قررت الخميس الماضي تمديد إجراءات الحجر لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل. وكانت هذه الإجراءات أقرّت في 23 مارس بهدف إبطاء مسار تفشي الفيروس.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن على الصين الإجابة على أسئلة صعبة عن كيفية ظهور فيروس كورونا وما إذا كان في الإمكان منع ظهوره.

وأضاف الوزير البريطاني في رده على سؤال بشأن إمكانية “محاسبة” الصين “دون شك لن يمكننا العمل كالمعتاد بعد هذه الأزمة، وسيتعين علينا أن نوجه أسئلة صعبة بشأن كيفية حدوثه وعن مسألة أنه كان من الممكن وقفه مبكرا”.

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لا نية لتخفيف العزل

وكانت السلطات البريطانيا قد أعلنت أنه لا نية لتخفيف إجراءات العزل للحد من تفشي كورونا في البلاد قريبا.

وقال وزير التعليم جافين وليامسون، الأحد، إنه لا يوجد قرار بموعد إعادة فتح المدارس مع دخول حالة العزل العام بسبب فيروس كورونا أسبوعها الرابع.

وكتب على “تويتر”: “أستطيع طمأنة المدارس وأولياء الأمور أن المدارس لن تعود إلا عندما تشير الأدلة العلمية إلى أن هذا هو الوقت المناسب لذلك”.

وأفادت أحدث إحصائية، أعدتها وكالة “فرانس برس” عن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم، الأحد، بأن أكثر من 160 ألف وفاة شهدها العالم نتيجة الفيروس المستجد “كوفيد-19″، وذلك حتى الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش.

وتوفي 160,502 شخصا في العالم (من أصل 2,331,338)، نحو 101,398 منهم في القارة الأوروبية الأكثر تأثراً بتفشي الوباء (1,151,820 إصابة).