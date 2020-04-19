راهبات إسبانيات في الحسيمة يشاركن في التمريض ويصنعن الكمامات

بعد أيام من اتخاذ الحكومة لقرار إجبارية وضع الكمامات الواقية، ووسط النقص الحاد فيها في عدد من المدن، أطلقت راهبات في الحسيمة مبادرة لتصنيعها.

ونقلت وكالة إيفي الإسبانية، نهاية الأسبوع الجاري، خبر إطلاق الراهبات الإسبانيات المقيمات في مدينة الحسيمة، مبادرة تصنيع الكمامات الواقية، لتخفيف الخصاص الحاد فيها.

وقالت الراهبة، رافايلا، التي تقود فريقا من الراهبات، إنهن تمكن من تصنيع، وتوزيع مئات الكمامات، موضحة أن مهمتهن هي تقديم خدمات التمريض في مستشفى محمد الخامس في الحسيمة، كل صباح، ولا تتبقى أمامهن إلا الفترة المسائية لتصنيع الأقنعة لتقديمها لكل من يحتاج إليها.

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وأوضحت الراهبة ذاتها أن أعضاء الصليب الأحمر الموجودين في مدينة الحسيمة، انضموا كذلك إلى عملية التصنيع، إذ إن الأمر لا يتعلق فقط بأقنعة بالثوب، بل إنها تصلح للعمليات، أيضا.

وقرر المغرب فرض ارتداء الكمامات الواقية بشكل إجباري على جميع الأشخاص، المسموح لهم بالتنقل، خلال حالة الطوارئ الصحية، ابتداء من الثامن من شهر أبريل الجاري، في إجراء جديد لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.

وعلى الرغم من رفع إنتاج الكمامات الواقية في المغرب، إلا أن عددا من المدن لا تزال تعرف نقصا حادا في الكمامات.