” كل النجوم على دوزيم”.. القناة الثانية تكشف باقة برامجها لشهر رمضان

كشفت القناة “الثانية” برمجتها الخاصة بشهر رمضان المقبل، إذ وعدت متابعيها بباقة متنوعة من السلسلات الكوميدية، والدرامية، والبرامج الجديدة.

وتراهن القناة الثانية على ستكوم” الكوبيراتيف”، وقت الإفطار، لجلب أكبر نسبة من المشاهدين، وهو من بطولة، محمد الخياري، وزهيرة صديق، وعزيز حطاب، وسعاد حسن، وجميلة الهوني، وأسامة رمزي، وحسناء مومني، وفدوى طالب، والطفلة آية.

ويطل الكوميدي حسن الفد على جمهوره كل خميس، من خلال سلسلة رمضانية جديدة تحمل عنوان “طوندونس”، يظهر فيها بشخصيات متنوعة، وبلوك جديد، ومواقف كوميدية مختلفة.

ويجتمع الكوميديان محمد باسو، وطاليس في السلسلة اليومية “فين غادي؟”، التي تجمع بين الفكاهة والمسابقات، حيث يتقمصان دوري سائقي طاكسي، ومن صادفهما من الركاب سيفوز بهاتف ذكي، شرط الإجابة بشكل صحيح عن خمسة أسئلة، سيطرحها عليهم أحدهما.

ولعشاق الدراما، تقدم دوزيم، يوميا، “السر المدفون”، وهو مسلسل تلفزي من بطولة أسامة البسطاوي، وعادل أبا تراب، وسعيدة باعدي، وعبد الإله عاجل، وسناء العلوي، ونادية كوندة، وثلة من الممثلين المغاربة، ومن إخراج ياسين فنان.

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وتعرض القناة الثانية يوميا سلسلة “الإرث”، التي تضم ثلة من الممثلين المغاربة، منهم ياسين أحجام، وربيع القاطي، ويوسف الجندي، وإسماعيل أبو قناطر، وإخراج أمين مونة.

وتطل الفنانة سلمى رشيد من خلال السلسلة التاريخية “زهرة الباتول”، التي أخرجها هشام الجباري.

ويعود برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها” لموسم جديد، وستتميز الحلقات اليومية هذا الموسم بمقالب مليئة بلحظات من الرعب والخوف في أدغال إفريقيا.

ولعشاق الأفلام، تقترح دوزيم على المشاهدين، كل يوم أحد، فيلما، وهي أفلام “الكورة”، و”راجل المرا”، و “المفتش المعقول”، و”فيفتي فيفتي”.

وترفع القناة الثانية في رمضان المقبل شعار كل النجوم على دوزيم، مراهنة على جلب نسبة مهمة من المشاهدين المغاربة، خصوصا أن الشهر الكريم يصادف فترة الحجر الصحي.