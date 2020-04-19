اخبار العالم

وضع 40 عنصر أمن تحت الحجر الصحي في أحد الفنادق في طنجة

0 نشر
يونس الميموني 0 تبليغ

Advertisements

شرعت المصالح الصحية في طنجة، صباح يوم الأحد، في وضع 40 عنصرا أمنيا تحت الحجر الصحي في فندق أهلا في طنجة، بعد الإشتباه في إصابتهم بفيروس المستجد كوفيد-19.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه جرى وضع العناصر الأمنية تحت الحجر الصحي، نتيجة مخالطتهم لعناصر أمنية أخرى تأكدت إصابتها بالفيروس، في انتظار ظهور نتائج التحاليل المخبرية، التي خضعوا لها.

جدير بالذكر أن مدينة طنجة، سجلت مساء أمس السبت، أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، في صفوف عناصر الأمن، إذ وضعوا تحت المراقبة الطبية لتلقي العلاجات الضرورية في إحدى الفنادق في المدينة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف العناصر الأمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وضع 40 عنصر أمن تحت الحجر الصحي في أحد الفنادق في طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا