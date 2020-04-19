وضع 40 عنصر أمن تحت الحجر الصحي في أحد الفنادق في طنجة

شرعت المصالح الصحية في طنجة، صباح يوم الأحد، في وضع 40 عنصرا أمنيا تحت الحجر الصحي في فندق أهلا في طنجة، بعد الإشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه جرى وضع العناصر الأمنية تحت الحجر الصحي، نتيجة مخالطتهم لعناصر أمنية أخرى تأكدت إصابتها بالفيروس، في انتظار ظهور نتائج التحاليل المخبرية، التي خضعوا لها.

جدير بالذكر أن مدينة طنجة، سجلت مساء أمس السبت، أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، في صفوف عناصر الأمن، إذ وضعوا تحت المراقبة الطبية لتلقي العلاجات الضرورية في إحدى الفنادق في المدينة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف العناصر الأمنية.