الجعدي : لن ننهزم من قبل حزب الإرهاب والمتاجرين بالدين

الأحد 19 أبريل 2020

وجه الأمين العام المساعد لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، رسالة نارية إلى قوات حزب الإصلاح التي تحتشد في شقرة وتهدد بإجتياح عاصمة أبين زنجبار والعاصمة عدن .



وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "لن تهزمنا حشود مهزومة ، سوف ندافع عن جنوبنا بالغالي والنفيس ولن نتراجع عن تحقيق أهداف شعبنا ، لن ننهزم من قبل حزب الإرهاب والشعوذة والدجل ، المتاجرين بالدين والفاسدين وأكلة السحت" .

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وأضاف "إن دماء الشهداء قد رسمت نهج سيرنا ولن نحيد عن ذلك ولن نتراجع وما يزال فينا عرق ينبض" .

وتواصل قوات حزب الإصلاح تحتشد في مديرية شقرة، وتطالب باسم الشرعية بتسليم مدينة زنجبار عاصمة أبين مالم ستقوم بإجتياحها وإحتياح العاصمة عدن .