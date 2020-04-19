شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 596 حالة وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، تسجيل 596 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، مما يرفع الحصيلة الإجمالية لوفيات الفيروس إلى 16060 شخصاً في مستشفيات المملكة المتحدة، وذلك من أصل 120067 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس. وكانت الحكومة البريطانية قررت الخميس الماضي تمديد إجراءات الحجر لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل بهدف الحد من تفشي الفيروس في البلاد.

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