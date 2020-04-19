ضربات جوية عراقية ضد (داعش) في صلاح الدين

بغداد ـ وكالات: أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق امس الأحد، عن توجيه القوات العراقية لضربات جوية، لمناطق تأوي عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين. وقالت خلية الإعلام الامني في العراق إنه “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وجهت طائرات “إف 16″ العراقية ضربات دقيقة لأوكار عصابات داعش الإرهابية، في جزيرة عبد العزيز، وسط نهر دجلة، غرب قضاء الدور في محافظة صلاح الدين. وقالت السلطات العراقية إن الضربات أسفرت عن “قتل مجموعة من العناصر الإرهابية وتدمير الأوكار بالكامل، حيث كانت هذه الأماكن تنطلق منها العناصر الإرهابية لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين”. وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، أمس الاول عن مواجهات مسلحة بين السلطات العراقية وعناصر داعش الإرهابية، بعد استهداف عناصر داهش لنقطة تابعة للفرقة الخامسة في منطقة الزهاوي بقضاء بعقوبة في محافظة ديالى.

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