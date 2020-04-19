اليمن: الحكومة تطالب بإيقاف عمل البعثة الأممية بالحديدة

تفعيل لجان الطوارئ تحسبا لمنخفض مداري

عدن ـ وكالات: طالبت الحكومة اليمنية، بإيقاف عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غرب اليمن، حتى يتم نقل مقرها إلى منطقة محايدة، ومحاسبة منفذي عملية قنص أودت بحياة أحد ضباطها في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار. ونقلت الخارجية اليمنية على حسابها في “تويتر” عن وزيرها محمد الحضرمي، قوله: “لن ننسى محمد الصليحي، ولن ننسى قتلته ونطالب بإيقاف عمل البعثة الأممية في الحديدة حتى يتم محاسبة قتلته المجرمين، ونقل مقرها إلى مناطق محايدة في الحديدة، وتحريرها من قبضة أنصار الله “. يأتي ذلك، غداة وفاة أحد مراقبي الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، العقيد محمد الصليحي، متأثراً بجراح أصيب بها اثر عملية قنص، اتهمت الحكومة اليمنية، أنصار الله بتنفيذها في مدينة الحديدة. وكانت الحكومة اليمنية، علقت في 11 مارس الماضي، عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، احتجاجاً على تعرض أحد مراقبيها لوقف إطلاق النار، إلى عملية قنص أثناء تواجده في نقطة الرقابة بمنطقة سيتي ماكس في مدينة الحديدة.ميدانيا، وقعت مواجهات، بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأنصار الله ” في محافظة البيضاء وسط اليمن. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن “أنصار الله” شنت هجوماً مسنوداً بقصف على مواقع للجيش في جبهة قانية شمال البيضاء. وأكد تمكن الجيش اليمني من كسر هجوم “أنصار الله”، عقب مواجهات استمرت 3 ساعات. ووفقاً للمصدر، أسفرت المواجهات التي استخدمت خلالها مختلف الأسلحة، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

من جهة أخرى، حذرت السلطات اليمنية مواطنيها من منخفض مداري يضرب عددا من المناطق في اليمن خلال الأيام المقبلة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن وزير الإدارة في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، وجه السلطات اليمنية في عدد من المحافظات بتفعيل لجان الطوارئ، تحسبا لأي طارئ ناتج عن امتداد المنخفض المداري والأمطار الغريزة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات خلال الأيام المقبلة. وأكد الوزير حرص الحكومة على سلامة السكان وتلافي أي أضرار ناتجه عن امتداد تأثيرات المنخفض المداري.