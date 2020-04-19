أعراض عصبية غريبة على المرضى.. والفيروس يمكن تدميره بأشعة الشمس

ـ 9362 إصابة في السعودية وحملة إنسانية في البحرين

ـ الكويت تبدأ إجلاء مواطنيها من الخارج وتسجل أعلى معدل إصابات يومي

ـ الإمارات تستقبل الشحنة الأولى لهيدروكسي كلوروكين من الهند وارتفاع الحالات بقطر

ـ العراق يخفف الحظر في رمضان ومصر تتخطى 3 آلاف إصابة

ـ تعديل أوقات الحظر في سوريا والأردن تعزل مدينة العقبة

ـ تمديد إجراءات العزل في الجزائر والطوارئ الصحية بالمغرب

ـ موريتانيا تعلن شفاء جميع الحالات ولبنان يسجل إصابة واحدة جديدة

ـ 430 إصابة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل تبدأ تخفيف بعض تدابير الإغلاق

ـ إيران تمدد إغلاق المواقع الدينية وبريطانيا تنفي تخفيف إجراءات العزل

ـ نقص بالأدوية والأجهزة الطبية بأميركا ونيويورك تعلن تجاوز الذروة

ـ إسبانيا تمدد الإغلاق وأقل معدل للوفيات في إيطاليا منذ منتصف أبريل

ـ تراجع معدل استنساخ العدوى بألمانيا وفرنسا تضع أجهزة تعقيم اليدين بمحطات الحافلات والمترو

ـ تركيا تمدد حظر السفر لـ31 مدينة وقفزة قياسية بالإصابات في روسيا

ـ الصين تصنف ووهان منطقة منخفضة الخطورة وكوريا الجنوبية تخفف بعض القيود

ـ لا قرار بشأن تخفيف القيود في الهند وارتفاع عدد البحارة المصابين بتايوان

ـ إصابات ووفيات جديدة بإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة

لندن ـ عواصم ـ وكالات:

كشفت تقارير صحفية بريطانية ما وصفته بـ”أعراض عصبية” غريبة على المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت صحيفة “الديلي ميرو” البريطانية تفاصيل ما رصدته امرأة اسكتلندية بشأن ما لاحظته خلال رحلة تعافيها من عدوى “كوفيد 19″. وقالت تريسي بيني، إنها اجتازت واحدة من أسوأ التجارب في حياتها، مشيرة إلى أنها عانت من أعراض عصبية عديدة، أبرزها “ضعف التركيز”. واستمرت قائلة “لقد عانيت من أعراض غريبة كأني أعاني من خلل عصبي بالدماغ وأفقد كل التركيز، وغالبا ما يكون هذا عندما أقوم بأي نشاط”. الى ذلك، أظهرت تجارب جديدة أجرتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) أن فيروس كورونا المستجد يمكن تدميره بسرعة من خلال أشعة الشمس أو الرطوبة العالية. حصلت ” Yahoo News” على نتائج التجارب والتي تشير إلى أن الفيروس لا يمكن أن يعيش في درجات الحرارة العالية والرطوبة على الأسطح أو في قطرة من اللعاب، مما يمنح الأمل في أن نهاية الجائحة قد تكون على الأبواب مع اقتراب الصيف في أغلب دول العالم. وأكدت الأبحاث أن محاكاة ضوء الشمس “قتلت الفيروس بسرعة”، بينما بقي أغلب الفيروسات على قيد الحياة بعد 60 دقيقة بدون الشمس، بحسب “ديلي ميل”. وقد أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز2 مليون و346 ألف حالة ـ حتى إعداد الخبر. فيما بلغ عدد الوفيات نحو 161 ألف حالة.

خليجيا، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 97 حالة. كما أشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 1088 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 9362 حالة. من جهتها، دشنت مملكة البحرين حملة إنسانية تحت عنوان “فينا خير” لدعم الجهود الوطنية للتصدى لجائحة كورونا. وقد أعلنت وزارة الصحة في المملكة عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات القائمة إلى 1767 حالة من بينهم 7 حالات وفاة.

بدورها، بدأت الكويت إعادة مواطنيها من الخارج بعد انتظار دام أسابيع بسبب إجراءات الإغلاق. وأعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح البدء في إعادة نحو 50 ألف مواطن كويتي من مختلف أصقاع العالم وفق خطة أقرها مجلس الوزراء الإثنين الماضي. في السياق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1915 حالة، وبذلك تسجل الكويت الرقم اليومي الأعلى بإصابات كورونا. فيما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها حازت على موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء هيدروكسي كلوروكين. وقالت السفارة الإماراتية في نيودلهي على “تويتر”، إن “الشحنة الأولى من الدواء في طريقها إلى الإمارات حاليا وتتضمن 5.5 مليون حبة لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا”. وقد أعلنت الإمارات عن تسجيل 479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 6,781 حالة. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 5448 حالة .

الى ذلك، أعلن العراق، رفع حظر التجول جزئيا خلال شهر رمضان. بدورها تخطت مصر عتبة 3 آلاف إصابة بتسجيلها 188 حالة جديدة بحسب وزارة الصحة بالاضافة الى 19 حالة وفاة في أكبر حصيلة يومية للإصابات والوفيات بكوفيد19. وفي سوريا أعلنت الحكومة تعديل أوقات الحظر المفروض وإعادة فتح كافة المهن في أيام محددة من الأسبوع. بدورها، بدأت الحكومة الأردنية، بعزل وإغلاق مدينة العقبة الساحلية على البحر الأحمرعن بقية محافظات الأردن، ومنع الخروج منها أو الدخول إليها إلا بتصاريح خاصة. وفي الجزائر، قال رئيس الوزراء إن بلاده ستمدد فترة إجراءات العزل العام لمدة عشرة أيام تنتهي في 29 أبريل. في حين قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية أربعة أسابيع أخرى حتى 20 مايو المقبل. الى ذلك، أعلنت السلطات الصحية في موريتانيا شفاء 6 حالات من فيروس كورونا المستجد. وبهذا الإعلان تصبح موريتانيا خالية من الوباء. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة جديدة فقط ليرتفع عدد المصابين الى 673 حالة.في السياق، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 430 إصابة في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس. بعد تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا. من جهتها، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخفيف بعض تدابير الإغلاق التي تهدف إلى منع المزيد من تفشي فيروس كورونا.

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دوليا، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العتبات المقدسة ستبقى مغلقة لمدة أسبوعين على الأقل، كما قرر تمديد إجازات المسجونين المفرج عنهم شهرا آخر وقد ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في ايران بواقع 87 وفاة إلى 5118 وفاة. فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة 82211 حالة. وفي الولايات المتحدة الاميركية تشير تقارير إلى نقص في الأدوية الرئيسية ومعدات الحماية وأجهزة التهوية واختبارات الفيروسات التاجية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. في حين قدر حاكم ولاية نيويورك أن ذروة أزمة كورونا مرت والأمور تتجه نحو الاستقرار وذلك مع انخفاض عدد الوفيات اليومية. وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 690 ألفا و714 حالة بزيادة 29002 عن البيانات السابقة وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2394 ليصل إجمالي الوفيات إلى 35 ألفا و443.

وفي بريطانيا، قال وزير شؤون مجلس الوزراء إن الحكومة لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت قبل نحو 4 أسابيع كما قال وزير التعليم إنه لا يوجد قرار بموعد إعادة فتح المدارس. من جهتها، تعتزم الحكومة الإسبانية تمديد فترة الإغلاق لمدة أسبوعين. في حين، قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد وفيات كوفيد 19 في إيطاليا ارتفع بواقع 482 وفاة في أقل معدل زيادة يومية منذ 12 أبريل كما استقر عدد الإصابات الجديدة مسجلا 3491 حالة.

وفي ألمانيا، تراجع معدل استنساخ عدوى الفيروس بشكل غير مسبوق، لتكون بذلك قد حققت نجاحا جديدا في محاصرة الفيروس التاجي. من جهتها، قالت رئيسة بلدية باريس إنه سيتم تزويد محطات الحافلات ومداخل مترو الأنفاق بالعاصمة الفرنسية بأجهزة لتعقيم اليدين ومن المرجح أن يتم إلزام الركاب بوضع كمامات في وسائل النقل العام فور رفع اجراءات العزل العام. الى ذلك، مددت السلطات التركية حظر السفر الى 31 مدينة بالرغم من تسجيلها تراجعا طفيفا في المعدلات اليومية للإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد. وفي روسيا، قال المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا إنه تم تسجيل ارتفاع قياسي في حالات الإصابة بلغ 6060 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما رفع إجمالي الإصابات في روسيا إلى 42853. الى ذلك، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأنه تم تصنيف مدينة ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا، كمنطقة منخفضة المخاطر للإصابة بالفيروس. وقد سجلت الصين أمس 16 إصابة جديدة بالفيروس. بدورها، أعلنت كوريا الجنوبية تمديد سياسة التباعد الاجتماعي لمدة 16 يوما لكنها خففت بعض القيود على الكنائس والأحداث الرياضية .

وفي الهند، قال وزير في الحكومة إن بلاده لم تتخذ بعد قرارا بشأن موعد رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية أو تخفيفها. فيما قالت حكومة تايوان إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 21 منها لبحارة كانوا على متن سفن تابعة للبحرية تزور دولة بالاو في المحيط الهادي الشهر الماضي. الى ذلك، سجلت إندونيسيا 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6575. كما أعلن مسؤولون في قطاع الصحة في ماليزيا تسجيل 84 إصابة جديدة، في حين سجلت وزارة الصحة الفلبينية 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا و172 إصابة جديدة. بينما أكدت وزارة الصحة في سنغافورة 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمرض إلى 6588. وفي البرازيل قالت وزارة الصحة إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بواقع 2917 لتصل إلى 36 ألفا و599 حالة.