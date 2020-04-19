الأمن الكويتي يحبط عملية تهريب مخدرات عبر الحدود مع العراق

الكويت ـ وكالات: ألقى أمن الحدود الكويتي أمس القبض على 6 أشخاص من الجنسية العراقية، حاولوا التسلل إلى الكويت عبر الحدود البرية الشمالية، بهدف تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة. وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية، “تم على الفور تشكيل فرق للبحث، بعد رصدهم من خلال الكاميرات الحرارية”، وتم العثور بحوزتهم على مواد مخدرة وأدوية ممنوعة وأسلحة نارية.

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