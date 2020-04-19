قوات الوفاق الليبية تزحف صوب ترهونة

طرابلس ـ رويترز: قالت القوات المتحالفة مع قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا إنها زحفت مساء امس الاول على بلدة ترهونة وهي قاعدة إمداد رئيسية لما تعرف بـ”قوات شرق ليبيا” بقيادة خليفة حفتر. ويأتي التقدم صوب ترهونة بعد أيام من نجاح القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس في إجبار حلفاء حفتر على التقهقر على طول الساحل الليبي غربي العاصمة وهو ما يمثل نقطة تحول محتملة في محاولتها صد هجوم مستمر منذ عام للجيش الوطني الليبي على العاصمة. وترهونة التي تقع على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة قاعدة مهمة لقوات حفتر. وقد وفشلت حكومة الوفاق الوطني في استمالة ترهونة إلى جانبها. وقال شاهد من ترهونة إن السكان سمعوا دوي انفجارات من صباح أمس أعقبها صوت اشتباكات عنيفة في منطقة نائية من البلدة استمرت لما يصل إلى ست ساعات. وقال مسؤولون في الجيش الوطني الليبي لرويترز إن قوات حكومة الوفاق الوطني فشلت في دخول ترهونة وإن الهجوم، وهو الأول منذ قيام حفتر بشن هجومه على طرابلس في أوائل أبريل عام 2019، تم صده. وقالوا أيضا إنهم أسقطوا طائرة مسيرة. وقال مسعفون ليبيون إن العاصمة شهدت قصفا عنيفا في الأيام القليلة الماضية وإن القصف استمر أمس مما تسبب في إصابة عشرة مدنيين على الأقل. وتحاول حكومة الوفاق الوطني أيضا السيطرة على قاعدة الوطية الجوية التي تبعد نحو 125 كيلومترا جنوب غرب طرابلس وكذلك على موطئ القدم الاستراتيجي لما تعرف بـ”قوات الشرق الليبي” في طرابلس.

وانزلقت ليبيا إلى حالة من الاضطراب بعد انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بالقذاقي. ومنذ عام 2014 تتصارع فصائل متنافسة تتمركز في طرابلس وفي الشرق من أجل السلطة والنفوذ.