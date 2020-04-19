- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية .. التحقيق مع موظف في الداخلية بتهمة تزوير تصاريح تنقل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
بدأت السلطات الأمنية السعودية التحقيق مع أحد موظفي وزارة الداخلية بتهمة تزوير تصاريح تنقل مقابل مبالغ مالية .
وذكر حساب أخبار السعودية على تويتر، أن التحقيق الأولية كشفت قيام جندي في الداخلية وموظف في الصحة بالإشتراك مع وافد بتزوير ٣١ تصريح تنقل ومحاولة بيعها بقيمة إجمالية تبلغ ٩٣ ألف ريال.
واضاف أن هذا التحقيق تزامن مع قيام هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في قضية فساد مالي وإداري لـ 2 من قيادات الصحة في الرياض .. مشيراً إلى أن القياديان المتورطان قاما بالتنسيق مع 6 أشخاص أحدهم مالك لأحد الفنادق مستغلين دعم القيادة في مواجهة أزمة فيروس كورونا .
ولفت إلى أن أحد القياديين في السياحة قام بتمرير أسعار مبالغ فيها لوزارة الصحة وأن المتورطين اشترطوا عمولات على الفنادق للحصول على امكانية التعاقد مع الصحة
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية .. التحقيق مع موظف في الداخلية بتهمة تزوير تصاريح تنقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.