السعودية .. التحقيق مع موظف في الداخلية بتهمة تزوير تصاريح تنقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت السلطات الأمنية السعودية التحقيق مع أحد موظفي وزارة الداخلية بتهمة تزوير تصاريح تنقل مقابل مبالغ مالية .



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وذكر حساب أخبار السعودية على تويتر، أن التحقيق الأولية كشفت قيام جندي في الداخلية وموظف في الصحة بالإشتراك مع وافد بتزوير ٣١ تصريح تنقل ومحاولة بيعها بقيمة إجمالية تبلغ ٩٣ ألف ريال.

واضاف أن هذا التحقيق تزامن مع قيام هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في قضية فساد مالي وإداري لـ 2 من قيادات الصحة في الرياض .. مشيراً إلى أن القياديان المتورطان قاما بالتنسيق مع 6 أشخاص أحدهم مالك لأحد الفنادق مستغلين دعم القيادة في مواجهة أزمة فيروس كورونا .

ولفت إلى أن أحد القياديين في السياحة قام بتمرير أسعار مبالغ فيها لوزارة الصحة وأن المتورطين اشترطوا عمولات على الفنادق للحصول على امكانية التعاقد مع الصحة