شكرا لقرائتكم كورونا.. 479 إصابة جديدة بالإمارات و164 بالكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وزارة الصحة في الإمارات، الأحد، عن 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 98 حالة، ووفاة 4 حالات.

وذكرت الوزارة أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6,781 حالة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات على "تويتر"، إن "وزارة الصحة تجري أكثر من 23 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص"، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة.

وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة الجديدة تشمل مصابا خليجيا و3 آسيويين، وكانوا يعانون جميعا من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 41 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1286.

أما في البحرين، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 4 حالات.

من جهته، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريمي، خالد بن علي آل خليفة، إنه سيتم "فتح جامع الفاتح لصلاة الجمعة بحضور الخطيب وعدد محدود لا يتجاوز خمسة أشخاص لنقل الخطبة والصلاة عبر أجهزة الإعلام".

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطر. كما أكدت الوزارة شفاء 8 حالات إضافية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 518.

وفي تطور جديد بالعراق، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهات المختصة خبر رفع حظر التجول في شهر رمضان من السادسة صباحا حتى السابعة مساءً، مع استثناء مناطق محددة.

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في سياق آخر، أمر محافظ البصرة بغلق مدينة الزبير بالكامل وفرض الحجر والحظر بالكامل على المدينة ومناطقها من مساء اليوم حتى إشعار آخر.

وفي المغرب، بثت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن وزارة الصحة، تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 2820، مع ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 322.

مشهد من سلطنة عمان

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة العمانية على "تويتر"، الأحد، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 1266.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 57 من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233. فيما بلغت الوفيات 6 حالات.

هذا وأفادت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، بتسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الإجمالي إلى 1915 إصابة.

عمال يضعون كمامات واقية في موقع للانشاءات بالكويت

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح على "تويتر" تعافي 25 من المصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 305.

وإلى ذلك، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل ٦ إصابات جديده بفيروس كورونا، وبلغ العدد الكلي للمصابين 319.

وفي لبنان، نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة العامة تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 673.

ودوليا، سُجّلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد، السبت، إلى 38,664، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 732,197 منذ بدء الوباء.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 18 إبريل/نيسان فيما يعد أقل عدد منذ 17 مارس/آذار وبتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق.