البرلمان العربي يدعو الأمم المتحدة للتحرك فوراً لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب لليبيا

طالب ​البرلمان العربي​ ​السلطات التركية​ "باحترام السيادة الليبية والالتزام بقرارات ​مجلس الأمن الدولي​ بشأن حظر توريد السلاح لليبيا"، داعياً جميع الأطراف الليبية "لوقف إطلاق النار والالتزام بهُدنة إنسانية لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19". ودعا البرلمان العربي "​الأمم المتحدة​ إلى التحرك الفوري لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا". وكان البرلمان أطلق في وقت سابق من هذا اليوم، دعا لتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات الصحية بين الوزارات والقطاعات المعنية ب​الدول العربية​ لمواجهة كورونا وتداعياتها، مؤكداً دعم البرلمان العربي للسياسات التي تتخذها الحكومات العربية لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى منع تفشي انتشار الوباء.

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