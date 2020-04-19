أعلنت وزارة الصحة السورية عن "تسجيل وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس في سوريا إلى 3 وفيات".
وافادت الوزارة في إحصائية جديدة أعلنتها اليوم، برصد وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا،كما ذكرت أنه تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد ، وفق المعطيات الرسمية، إلى 39 شخصا.
وعلى الرغم من العدد القليل نسبيا للإصابات والوفيات المسجلة رسميا في سوريا جراء فيروس كورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت مرارا من احتمال تدهور حاد للوضع في البلاد نظرا لتداعيات الحرب المستمرة فيها منذ 9 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السورية: تسجيل وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.