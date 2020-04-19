الصحة السورية: تسجيل وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت وزارة ​الصحة​ السورية عن "تسجيل وفاة من الإصابات المسجلة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس في سوريا إلى 3 وفيات".

وافادت الوزارة في إحصائية جديدة أعلنتها اليوم، برصد وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا،كما ذكرت أنه تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد ، وفق المعطيات الرسمية، إلى 39 شخصا.

وعلى الرغم من العدد القليل نسبيا للإصابات والوفيات المسجلة رسميا في سوريا جراء فيروس كورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت مرارا من احتمال تدهور حاد للوضع في البلاد نظرا لتداعيات الحرب المستمرة فيها منذ 9 سنوات.