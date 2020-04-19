مركز المصالحة الروسي بسوريا: قواتنا سلمت 42 طنا من المواد للسطات المحلية

أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن "​الجيش الروسي​ سلم هذا الأسبوع حوالي 42 طنا من المواد الغذائية إلى السلطات المحلية، في المناطق الخاضعة للحكومة السورية".

ولفت المركز إلى أنه "تم خلال الساعات الـ 24 الأخيرة توزيع 250 سلة غذائية بوزن إجمالي 900 كلغم في ​محافظة الحسكة​ وألف سلة غذائية بوزن 3.5 طن في ​محافظة حلب​ و410 سلة بوزن إجمالي يزيد على 4 أطنان - في ​محافظة إدلب​".

كما شدد على انه "يجري حاليا توزيع المساعدات عن طريق السلطات المحلية، وذلك بسبب القيود المفروضة في البلاد المرتبطة بمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد".