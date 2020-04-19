أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن "الجيش الروسي سلم هذا الأسبوع حوالي 42 طنا من المواد الغذائية إلى السلطات المحلية، في المناطق الخاضعة للحكومة السورية".
ولفت المركز إلى أنه "تم خلال الساعات الـ 24 الأخيرة توزيع 250 سلة غذائية بوزن إجمالي 900 كلغم في محافظة الحسكة وألف سلة غذائية بوزن 3.5 طن في محافظة حلب و410 سلة بوزن إجمالي يزيد على 4 أطنان - في محافظة إدلب".
كما شدد على انه "يجري حاليا توزيع المساعدات عن طريق السلطات المحلية، وذلك بسبب القيود المفروضة في البلاد المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".
كانت هذه تفاصيل خبر مركز المصالحة الروسي بسوريا: قواتنا سلمت 42 طنا من المواد للسطات المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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