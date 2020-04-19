السلطات السعودية نفنح قضايا فساد مالي على خلفية تطورات فيروس كورونا

أشار مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، إلى أن "الهيئة باشرت قضية فساد مالي وإداري متورط بها اثنان من قيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بالاشتراك مع ستة آخرين، في استغلال إنفاق الدولة لاحتواء أزمة كورونا الحالية، وتوفير السكن الملائم للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، من خلال اشتراط عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع وزارة الصحة مما نتج عنه تحميل الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمة".

ولفت المصدر إلى أن "أحد القياديين بوزارة السياحة، قام بتمرير عرض أسعار مُبالغ فيه لوزارة الصحة لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي"، موضحاً أن "التحقيق انتهى إلى إقراره بإخلاله بواجباته الوظيفية وتفريطه بالمال العام، وجارٍ العمل على استكمال اللازم بحق المتورطين تمهيداً لإحالتهم للقضاء للنظر فيما نسب إليهم".

بالتوازي، أهابت الهيئة بالجميع إلى المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة ​فيروس كورونا​ أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت، منوّهةً بأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.

وحثت كذلك المواطنين والمقيمين والمتورطين منهم على سرعة تقديم ما لديهم من معلومات عبر القنوات المتاحة كونها ماضية في تتبع ممارسات الفساد المالي والإداري والكشف عنها وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء. وأكدت أن التجاوزات لأي موظف هو سلوك فردي لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي صورة كانت، وستواصل مباشرة اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً.