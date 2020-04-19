الخارجية التركية: ضحايا كورونا من الأتراك المقيمين بالخارج بلغ 342 شخصا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، ارتفاع عدد حالات الوفاة للمواطنين الأتراك الذين يعيشون خارج الحدود التركية إلى 342 حالة وفاة.
وفي الوقت نفسه، أشار اتحاد الغرف وتبادل السلع فى تركيا، إلى أن "فيروس كورونا بدأ بالتأثير على الاقتصاد التركي"، موضحاً أن "نسبة الشركات التى تم إغلاقها في شهر آذار الماضى بلغت 19%، في حين ارتفع عدد الشركات التي أعلنت التصفية بنسبة 13.8%".
وتخطّت تركيا ايران في ترتيب قائمة الدول الأكثر اصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أصبحت في المركز الثامن عالمياً، وعلى بعد أعداد قليلة من الصين.
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