الخارجية التركية: ضحايا كورونا من الأتراك المقيمين بالخارج بلغ 342 شخصا

أعلن ​وزير الخارجية​ التركي مولود جاويش اوغلو، ارتفاع عدد حالات الوفاة للمواطنين الأتراك الذين يعيشون خارج الحدود التركية إلى 342 حالة وفاة.

وفي الوقت نفسه، أشار اتحاد الغرف وتبادل السلع فى ​تركيا​، إلى أن "​فيروس كورونا​ بدأ بالتأثير على ​الاقتصاد التركي​"، موضحاً أن "نسبة الشركات التى تم إغلاقها في شهر آذار الماضى بلغت 19%، في حين ارتفع عدد الشركات التي أعلنت التصفية بنسبة 13.8%".

وتخطّت تركيا ​ايران​ في ترتيب قائمة الدول الأكثر اصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أصبحت في المركز الثامن عالمياً، وعلى بعد أعداد قليلة من ​الصين​.