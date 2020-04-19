حسن: الثمن الذي ندفعه هو قليل جداً قياساً بالدول التي استخفت بوباء كورونا

أوضح ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، في تصريح تلفزيوني، أن الواقع الاقتصادي في ​لبنان​ مرير وهناك أزمة اقتصادية يشعر بها الجميع، لكنه لفت إلى أن "الثمن الذي ندفعه هو قليل جداً قياساً بالدول التي استخفت بوباء كورونا"، معتبراً أن "الفاتورة المادية التي ندفعها هي صغيرة جداً مقارنة بالدول التي كادت ان تنهار بسبب الوباء".

ولفت حسن إلى أن نتيجة اليوم بشأن ​اصابات​ كورونا ايجابية ومشجعة لكن لا يمكن ​البناء​ عليها بشكل نهائي، مشيراً إلى أننا "نحتاج الى اسبوعين من اجل الحصول على تقييم نهائي بشان ​فيروس كورونا​"، معلناً أننا "سنوسع دائرة أخذ العينات في الفترة المقبلة، اضافة إلى فحص ​حالات​ عشوائية".

على صعيد متصل، شدد على أن الحكومة اللبنانية تأخذ مسألة معالجة ازمة الاغتراب اللبناني بكل جدية، لافتاً إلى أننا "نراقب حالات الوافدين من الخارج لمدة 14 يوماً عبر العديد من أجهزة الدولة"، موضحاً أننا "سنبدأ معاودة الرحلات من الخارج في 27 من الشهر الحالي".

ولفت حسن الى ان "العاشر من أيار هو التاريخ الاكثر دقة لاتخاذ القرار الاوضح بشأن انهاء التعبئة العامة او تمديدها"، مضيفا :"قد يكون تاريخ 15 أيار هو موعد البدء التدريجي للعام الدراسي في لبنان".