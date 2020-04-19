درغام: سنطالب بإنصافنا لأننا شركاء في الطائفة المسيحية وفي الوطن

أمل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​أسعد درغام​ "أن يكون عيد القيامة المجيد محطة تأمل وصلاة، من أجل انقاذ البلد من أزماته المستفحلة".

وخلال مشاركته في قداس ​عيد الفصح​، في دار مطرانية عكار في بلدة الشيخ طابا، الذي ترأسه ميتروبوليت عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران ​باسيليوس منصور​، أشار إلى أننا "اليوم نضم صوتنا إلى صوت سيادة المطران، لأن ما نريده هو تحقيق العدالة، وكما نقف إلى جانب كل طائفة تشعر بالغبن، يجب أن يقف الجميع إلى جانب مطلبنا المحق".

ولفت إلى أننا "تربينا على العطاء والمطالبة الجريئة لتحقيق العدالة، ونحن نرفض تهميشنا، ونؤكد أننا ببركة المطارنة وزملائنا النواب، سنطالب بإنصافنا لأننا شركاء في الطائفة المسيحية وفي الوطن".