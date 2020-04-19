العثور على جثة سيدة مجهولة في محلة سهل بر الياس

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان، انه بتاريخ 13/4/2020، عُثر في إحدى قنوات جرّ ​المياه​ في محلة سهل ​بر الياس​ / طريق معمل النفايات، على جثة امرأة في العقد الرابع من العمر، ذات بشرة بيضاء، وقد جرى لفّها بغطاء من الصوف.

نُقلت الجثّة الى براد ​مستشفى​ الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي.

واوضحت انه بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، تطلب ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ من ذويها وأقاربها، أو مِمَّن يعرف عنها أو عنهم شيئاً، الحضور إلى المستشفى المذكور، أو الاتصال بفصيلة رياق في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 901896/08 تمهيداً لتسليمهم الجثة.