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العثور على جثة سيدة مجهولة في محلة سهل بر الياس

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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان، انه بتاريخ 13/4/2020، عُثر في إحدى قنوات جرّ ​المياه​ في محلة سهل ​بر الياس​ / طريق معمل النفايات، على جثة امرأة في العقد الرابع من العمر، ذات بشرة بيضاء، وقد جرى لفّها بغطاء من الصوف.

نُقلت الجثّة الى براد ​مستشفى​ الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي.

واوضحت انه بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، تطلب ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ من ذويها وأقاربها، أو مِمَّن يعرف عنها أو عنهم شيئاً، الحضور إلى المستشفى المذكور، أو الاتصال بفصيلة رياق في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 901896/08 تمهيداً لتسليمهم الجثة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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