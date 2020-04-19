التحكم المروري: قطع السير عند ساحة النور باتجاه البحصاص في طرابلس

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في قوى الأمن الداخلي عن قطع السير عند ​ساحة النور​ باتجاه البحصاص في ​طرابلس​. من جانبها، أشارت معلومات صحافية إلى أن ساحة عبد الحميد كرامي "النور"، شهدت لليوم الرابع على التوالي، تجمعات لمحتجين من عدد من أحياء المدينة، قصدوها راجلين وبعضهم على متن دراجات نارية، مطالبين بوضع حد لغلاء المواد الأساسية، ولجم التلاعب بسعر صرف الدولار. ولوح عدد منهم باللجوء إلى "التحرك السلبي في حال استمرار الأحوال على ما هي عليه من تدهور معيشي واقتصادي".

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