مستشفى بيروت الحكومي: تسجيل 5 إصابات من عائلة واحدة وشفاء 3 حالات

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، تسجيل 5 إصابات من عائلة واحدة ب​فيروس كورونا​ المستجد Covid-19، وشفاء 3 حالات، ووجود إصابة واحدة وضعها حرج.

وفي التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، أشار إلى أنه أجرى 227 فحصا مخبريا، حيث سجلت 5 إصابات من عائلة واحدة، وأتت النتائج الأخرى سلبية.

ولفت إلى أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 26 إصابة، وتم استقبال 13 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

وأوضح أن 3 حالات تماثلت للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصها من كل عوارض المرض، لافتاً إلى أن مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 102 حالة شفاء.

وأشار إلى أن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج.