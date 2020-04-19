شباب البرنامج الرئاسى يهنئون جميع المصريين بعيد القيامة المجيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه شباب البرنامج الرئاسى، التهنئة لجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. Advertisements وأضافت الصفحة الرسمية للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "المصريون دائما صف واحد وقلب واحد ينبض دائما بالمحبة والإيمان الأصيل بالوحدة الوطنية.. كل عام وأنتم بخير".

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