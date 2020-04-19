شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الخانكة يدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية ويحذر من التجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعا النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص والخانكة بمحافظة القليوبية، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وطالب أهالي دائرته بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية والبعد عن التجمعات والزحام والتكدسات، لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس ومنع انتشاره.

وقال "حسنين"، لـ"الخليج 365"، إنه كان يتمني أن تتخذ الدولة قرار بفرض حظر تجول شامل خلال يوم شم النسيم، الموافق غدا الاثنين، لتكون هناك إجراءات صارمة وحازمة لمنع أي تجمعات أو تكدسات، مضيفا أنه رغم ذلك يدعو المواطنين إلي الالتزام بالقرارات المتخذة، وعدم الخروج للتنزه، لأن الظروف غير مناسبة، كما دعاهم إلي عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

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وحذر النائب حسن عمر حسنين من خطورة التكدس والتجمعات في الأسواق، وشدد علي ضرورة منع أي تجمعات، قائلا: "الأوضاع في المناطق الشعبية تكون أخطر، ولابد من استمرار توعية المواطنين وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن التجمعات والزحام، والالتزام بالتباعد والمسافة الآمنة، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا يوميا، لذلك الالتزام سيساعد الدولة علي مواجهة هذا الوباء ومحاصرته، ويجب أن يلتزم الجميع ويتحمل المسئولية".

كما شدد حسنين، علي ضرورة تقديم الدعم والمساندة للفئات الأكثر ضررا من الأزمة، ومساعدتها في توفير احتياجاتها.