نتفليكس” تعرض بعض أفلامها عبر “يوتيوب” مجانا”

أعلنت شركة “نتفليكس” لخدمات البث عبر الأنترنت أنها أتاحت بعض الأفلام، والمسلسلات الوثائقية مجانا على قناتها في موقع يوتيوب بناء على طلب المدرسين.
وتأتي هذه الخطوة بعد إقفال المؤسسات التعليمية أبوابها، وبقاء الطلاب في منازلهم، خوفا من تفشي انتشار فيروس كورونا ما دفع المدارس، والجامعات إلى اختيار وسائل افتراضية لمواصلة الحصص الدراسية عن بعد.
ويأتي قرار “نتفليكس” عرض محتوى مجاني على “يوتيوب” استثناء نادرا في استراتيجية التسويق، التي تفرض رسوم اشتراكات شهرية على المستخدمين.
وقالت الشركة الأمريكية إنها ستوفر ترجمات بأكثر من 12 لغة مختلفة، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، ونصحت االآباء، والمعلمين بالتحقق من التصنيفات لاتخاذ قرارات مناسبة للطلاب، والأطفال حول ما يشاهدونه.
وتشمل أفلام “نتفليكس” الوثائقية، التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها الآن مجانا بعض حلقات السلسلة الوثائقية المميزة “Our Planet”، التي تتيح للمستخدم استكشاف عجائب الأرض، بالإضافة إلى فيلم “Babies” الوثائقي العلمي، الذي يوضح كيفية استكشاف الأطفال الحياة خلال عامهم الأول.
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