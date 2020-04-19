نجم رياضي عالمي يعلن إسلامه.. الحجر ساعده في الاقتناع – فيديو

أعلن المصارع النمساوي، محترف رياضة الفنون القتالية (MMA) فيلهام أوت، إسلامه، قبل أيام من حلول شهر رمضان، بنشره فيديو يردد فيه الشهادتين.

وكشف المصارع، فيلهام، أنه عرف الكثير عن الدين الإسلامي لسنوات عديدة، لكن فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، منحته فرصة أكبر لاكتشاف المزيد عن الإسلام، والأخلاق التي جاءت بها رسالته.

وعلق الرياضي ذاته على فيديو إعلانه إسلامه: “أزمة كورونا منحتني الراحة اللازمة، لأجد نفسي من جديد. الإسلام يشغل بالي منذ عدة سنوات. ولكن كانت هناك أوقات، لم أتمكن فيها من فعل أي شيء، وسمحت لنفسي بالتأثر سياسياً. ولكن عندما مررت بأوقات عصيبة، منحتني الفطرة الإسلامية القوة اللازمة.”

وزاد المقاتل النمساوي: “إيماني الآن قوي بما فيه الكفاية، حتى أتمكن من التعرف على الإله الوحيد، والحقيقي، والنطق بالشهادة، حتى أتمكن من القول بفخر، نعم أنا مسلم”.

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وشرع فيلهام في نشر صور على “أنستغرام”، لها علاقة بالإسلام، من بينها صورة يظهر من خلالها سعادته بقدوم شهر رمضان.