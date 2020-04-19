خريطة كورونا في جهة مراكش آسفي وأعداد المصابين في الرحامنة يتجاوز 200

بعد انفجار أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جهة مراكش – آسفي، خلال الأيام القليلة الماضية، كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تفاصيل عن توزيع الحالات في هذه الجهة.

ونشرت وزارة الصحة، اليوم، رسما يوضح أن مراكش المدينة، لوحدها سجلت فيها 454 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، تليها منطقة الرحامنة، التي سجلت إلى حدود اليوم 215 حالة إصابة بالفيروس.

وحسب المصدر ذاته، فإن إقليم الحوز سجل 25 حالة إصابة بكورونا، و22 إصابة في شيشاوة، وإصابتين في قلعة السراغنة، فيما لاتزال كل من اليوسفية، وآسفي خالية من الفيروس.

يذكر أنه، حسب آخر تحديث لوزارة الصحة، اليوم، فإن جهة مراكش – آسفي سجلت فيها 720 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، أزيد من خمسين منها سجلت صباح اليوم، فقط، من ضمنها 35 حالة وفاة و52 متعافيا.