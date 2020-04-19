الحوز..عاصفة رعدية تتسبب في مصرع خمسيني وخسائر مادية للمواطنين 

لقي شخص مصرعه ليلة أمس السبت، بعدما تسببت أمطار طوفانية أدت إلى انهيار سور فوق رأسه، بمنطقة أيت أورير، ضواحي مراكش.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك يبلغ من العمر 52 سنة لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان، بعد انهيار سور معصرة زيتون، بسبب العاصفة التي ضربت المنطقة.

وأضاف المصادر ذاتها، أنه تم نقل جثه الهالك إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة مع فتح تحقيقا حول ظروف الحادث.

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هذا وقد تسببت الأمطار الطوفانية في خسائر كبيرة للمواطنين بعدما تسربت المياه للعديد من المنازل جراء تهاطل الأمطار بشكل كبير.