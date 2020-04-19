بعد اتهامات ترامب.. مختبر ووهان: يستحيل تصنيع “كورونا” وتركيبه يتجاوز حدود الذكاء البشري

يتواصل الجدال بين واشنطن والصين، حول أصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ بداية تفشيه في العالم مخلفاً أزيد من مليوني إصابة مؤكدة، و160 ألف وفاة،

وتستحوذ نظرية المؤامرة على مشهد صراع الإدارتين، منذ يناير الماضي، بين اتهام الجيش الأمريكي من قبل الصين بنقل الفيروس إلى مدينة ووهان، واتهام مختبرات الأخيرة من قبل الإدارة الأمريكية بتعمد صناعته، ونشره في كل قارات الكوكب الأزرق.

ولكن مدير مختبر ووهان الوطني للسلامة البيولوجية، يوان جي منغ، رفض بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وغيره من زعماء العالم، حول أصل كوفيد-19، مشدداً على أنه من “المستحيل” أن يكون الفيروس قد نشأ داخل مختبره، واعتبر أن مثل هذه “التصريحات الكاذبة” لن تعوق التعاون العلمي العالمي في المعركة المستمرة ضد الوباء.

Advertisements

وقال جي مينغ، في مقابلة مع شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN)، إنه “من المستحيل تصنيع فيروس كورونا في المختبر ، لأن تركيبه يتطلب ذكاء غير عادي، وعبء عمل يتجاوز حدود الذكاء البشري”، مشيراً إلى أن الادعاءات لا تدعمها أدلة علمية، “ولن تزول هذه الشكوك طالما استمرت الجائحة في العديد من البلدان الأخرى”.

وذكر يوان أن مختبر ووهان الوطني للسلامة البيولوجية. في معهد ووهان للفيروسات هو المختبر الوحيد في الصين الذي يحتوي على أعلى مستوى للسلامة الحيوية “P4″، لافتاً الانتباه إلى أن المعهد لديه قواعد ولوائح صارمة في البحث العلمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، أمس السبت، في ندوته الصحافية اليومية، “إذا كانت الصين مسؤولة بشكل متعمد فستكون هناك عواقب بالتأكيد”، مضيفاً أنه “كان يمكن وقف الأمر فيها، لكن ذلك لم يحدث والعالم كله يعاني الآن”.