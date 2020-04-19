ازدياد في حالات كورونا: 96 إصابة بدير الأسد و24 بالبعنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن في دير الأسد والبعنة عن ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تشهد فيه كلتا البلدتان إغلاقا لمدة أسبوع كامل منذ أمس، السبت.

وبلغ عدد المصابين في دير الأسد حتى الساعة الرابعة عصرا 96 مصابا، فيما قدر عدد المصابين في البعنة بـ24 مصابا.

وبدوره، ناشد رئيس مجلس محلي البعنة، علي خليل، في حديث لـ"عرب 48"، المواطنين "بالتزام المنازل والتقيّد بتعليمات الإغلاق ووزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا".

وحذر خليل من "ازدياد إصابات الكورونا في ظل عدم الالتزام بالتعليمات، ودعا المواطنين للتعاون ومنهم خصوصًا المصابون والتزام الحجر الصحي والمساهمة في احتواء الفيروس".

540 ألف شيكل.. ميزانية طوارئ لقرية دير الأسد

وفي بيان صدر عنها، أوضحت الهيئة العربية للطوارئ، أنه "في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها قريتي البعنة ودير الأسد، صادقت وزارة الداخلية على تحويل ميزانية طوارئ أولية بقيمة 430 ألف شيكل لقرية البعنة و540 ألف شيكل لقرية دير الأسد".

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وأوضح البيان أنه تم "تخصص الميزانية لتعزيز عمل غرفة الطوارئ في البلدتين"، بما في ذلك تعزيز عمل "الإعلام المحلي وتوفير احتياجات أساسية للعائلات الميسورة".

وأشار البيان إلى أن "هذا الإنجاز هو جزء من مطالب الهيئة المدروسة التي تقدمت بها للحكومة لتخصيص ميزانيات طوارئ لكافة السلطات المحلية العربية".

وأوضحت الهيئة أنها "تواصلت اليوم، الأحد، مع مندوبي السلطات المحلية العربية لفحص توجهات الجمهور واحتياجات السلطة المحلية والنواقص الموجودة وكذلك أوضاع المعزولين في البلدات العربية".

ولفت البيان إلى أن الهيئة كانت "قد تطرقت في تواصلها مع السلطات المحلية حول التعليمات الجديدة التي أقرتها الحكومة بتخفيف التقييدات والمهام التي يجب ملاءمتها للالتزام في البلدات العربية، كذلك العمل على فحص مدى جهوزية السلطات المحلية لاستقبال شهر رمضان، والمطالبة في توفير الطرود الغذائية للعائلات الميسورة، كذلك فحص عمل ملاجئ المسنين في البلدات العربية واحتياجاتها وحول عمل غرف الطوارئ ومتابعة قضايا المصابين والمعزولين".

وفي سياق متصل، بلغ عدد المصابين في البلدات العربية بفيروس كورونا المستجد، حتى صباح اليوم الأحد، لا يشمل المدن المختلطة، 579 مصابا بزيادة 33 إصابة جديدة وبارتفاع يقدر بـ6% مقارنة باليوم السابق.

وصرحت الهيئة العربية للطوارئ، صباح اليوم، أن مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي بلغ 27,154 مع زيادة في عدد الفحوصات بـ2,066 ولتشكل زيادة بنسبة 8% في عدد الفحوصات في المجتمع العربي، وبلغت نسبة الفحوصات في المجتمع العربي مقارنة بمجمل عدد الفحوصات في إسرائيل، والذي بلغ 243,884، ما يقارب 11.1 %.