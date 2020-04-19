شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يتفقد عدد من مواقع لواء شبام العسكري.. صور والان مع التفاصيل

الأحد 19 أبريل 2020 تفقد محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم؛ عدد من المواقع العسكرية التي يتمركز بها لواء شبام، التابع للمنطقة العسكرية الثانية.

والتقى المحافظ البحسني خلال جولته بالضباط والجنود المتمركزين بموقع الهجرين العسكري. وقال في كلمة له أمام الجنود والضباط : إن وجودكم في هذا الموقع حقق مكاسب عظيمة لحضرموت، و اليوم وأنتم تحظون بشرف الدفاع عن حضرموت وأهلها؛ أصبحتم قوة نموذجية بفضل جهودكم الملموسه التي لا يستهان بها .. مضيفاً: وبفضل نجاحاتكم؛ تحقق الأمن والاستقرار، وأصبحنا اليوم في وضع أفضل من ذي قبل . رافق المحافظ خلال جولته التفقدية وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور رياض الجريري، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد محمد عمر اليميني، ورئيس العمليات المشتركة بالمحافظة العميد ركن عمر البكري Advertisements

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