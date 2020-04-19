عسكر : صمت الأمم المتحدة إزاء جريمة قتل الصليحي غير مبرر

الأحد 19 أبريل 2020

أعتبر وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، صمت الأمم المتحدة إزاء جريمة قتل ميليشيا الحوثي الإنقلابية لضابط الإرتباط الشهيد العقيد، محمد الصليحي، غير مبرر .



وقال عسكر في تغريدات له بتويتر، "ان إستشهاد العقيد محمد الصليحي متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قناص حوثي يظهر كيف تتعامل باستخفاف مليشيا الحوثي مع قضايا السلام ورجاله، منذ توقيع اتفاق ستوكهولم وحتى اليوم" .. مؤكداً على ضرورة عقاب هذه المليشيا جراء ما اقترفته يدها في حق الصليحي شهيد السلام.

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وأضاف أن موقف السيد جريفتس حتى الان وعدم ادانة جريمة استهداف وقتل العقيد الصليحي من قبل مليشيا الحوثي،رغم عمل فرق الرقابة التابعة للأمم المتحدة، غير مبرر، كما صمت المبعوث الأممي في احاطته عن جريمة الحكم باعدام الصحفيين وتجاهلها .

وأشار إلى أن الشرعية ننتظر من مجلس الأمن والسيد جريفتس موقفا واضحا واجراءات عقابية تجاه اقتراف مليشيا الحوثي لهذه الجريمة الشنيعة .. منوهاً بإن استمرار هذا السلوكيات يضر بمصداقية الأمم المتحدة لدى اليمنيين التي اصبحت على المحك، بل وعملية السلام برمتها بات يكتنفها الكثير من الشك اذا سارت على هذا المنوال