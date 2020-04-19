مسام ينزع 1433 لغما وعبوة ناسفة خلال أسبوع في عدة محافظات

الأحد 19 أبريل 2020

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" عن نزع 1,433 لغمًا خلال الأسبوع الثالث من إبريل 2020م .



وأوضحت أن تلك الألغام توزعت على 27 لغماً مضادة للأفراد، و 263 لغمًا مضادة للدبابات و1,132 ذخائر غير متفجرة، و11 عبوة ناسفة.

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وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 161 الف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير مساعدة اليمن في تطهير المحافظات من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال