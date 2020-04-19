إجتماع يناقش إحتياجات القطاع الصحي بالحديدة لمواجهة كورونا

الأحد 19 أبريل 2020

ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الاولية الدكتور علي الوليدي ووكيل محافظة الحديدة وليد القديمي اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الأوضاع الصحية بمحافظة الحديدة والمديريات المحررة بالساحل الغربي.



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وأكد وكيل وزارة الصحة، حرص الوزارة على تسليم حصة محافظة الحديدة من المواد الخاصة بمستلزمات الوقاية الاحترازية من فيروس كورنا، والمتمثلة بسيارات الاسعاف والاجهزة لمواجهة فيروس كورونا، والتمويل الطبي والمستلزمات الطبية الاخرى.

فيما استعرض القديمي التحديات التي تواجه الاوضاع الصحية في محافظة الحديدة والاجراءات المتخذة من قبل قيادة السلطة المحلية، لمواجهة فيروس كورونا والاحتياجات الضرورية للقطاع الصحي