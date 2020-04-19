غضب شعبي في إيران والسبب فيديو لممثل خامنئي ! .. شاهد

الأحد 19 أبريل 2020

تسبب مقطع فيديو لممثل للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وهو يوزع أموالا على عدد من العمال العاطلين والمتضررين من أزمة كورونا؛ بغضب نشطاء مواقع التواصل لما اعتبروه استغلال المسؤولين الأزمة لصالح الترويج للنظام.



وأعتبر النشطاء هذا التصرف بإنه إهانة للعاطلين عن العمل ومن قام بمنحهم المبالغ المالية .

وعلق الناشط والمحلل الإيراني إحسان سلطاني، على مقطع الفيديو بقوله: "لقد أخذ خطيب جمعة ايرانشهر كاميرا أمام عمال عاطلين ليوثق وهو يمنحهم أموالا، إذ لا يوجد أي كلمة قادرة على وصف هذه الرذالة".

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كما هاجمت صاحبة حساب "آذر أنجي" استغلال ممثل خامنئي لأزمة كورونا وما تلاها من تضرر العديد من الطبقات الدنيا وأبرزهم العمال، حيث غردت تعليقًا على مقطع الفيديو "الملا أبطحي، خطيب جمعة مدينة ايرانشهر الذي يهوى كثيرًا الظهور والتصوير يظهر في سلوك حقير وهو يوزع عدة ورقات من فئة 10 آلاف تومان على العمال".

وأضافت الناشطة الإيرانية في تغريدتها "لقد سطوا على أموال وثروة الشعب الإيراني ودمروا حياتهم واليوم يمنوا عليهم بـ 10 آلاف تومان فقط".

من جهته انتقد صاحب حساب "همتاب" تصرف رجل الدين الإيراني في الموقف الاقتصادي الذي يعانيه العمال في أزمة كورونا حيث كتب "خطيب جمعة ايرانشهر يحتقر المواطنين. ألم يقولوا لنا أنه يجب تقديم المساعدات في الخفاء لكي لا تتضرر كرامة المؤمن؟ فعار على هؤلاء عديمي الشرف الذين لا يهتمون سوى لسياراتهم وغرورهم".