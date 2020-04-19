شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات حربية عراقية تضرب أوكاراً لـ "داعش" وتقتل إرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

شنت قوات الأمن العراقية ضربات على أوكار تنظيم" داعش" الإرهابي بقضاء الدور بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن الضربات الجوية التي وجهتها طائرات F-16 العراقية ،أسفرت عن مقتل مجموعة من الإرهابيين وتدمير أوكارهم, مبينة أن المنطقة المستهدفة كانت منطلقًا للعناصر الإرهابية لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين.

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