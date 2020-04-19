شكرا لقرائتكم خبر عن تشاد .. العثور على 44 جثة لمقاتلين من "بوكو حرام " انتحروا بالسم والان نبدء بالتفاصيل
وقال يوسف توم، أحد مسؤولي الادعاء إن عملية التشريح التي أجريت لأربعة من السجناء خلصت إلى أنهم تناولوا سما.
وقد توفى السجناء يومي الخميس والجمعة الماضيين. ولم يتضح بعد كيفية حصول السجناء على السم داخل السجن.
وأضاف توم" بالنسبة للـ 14 مسجونا الآخرين الذين نجوا من هذه العملية، سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
ويشار إلى أنه تم إلقاء القبض على المقاتلين خلال عملية قادها رئيس تشاد إدريس ديبي بنفسه. وقال جيش تشاد إنه خلال هذه العملية، التي استمرت عشرة أيام، جرى قتل الآلاف من مقاتلي بوكو حرام واحتجاز العشرات منهم.
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