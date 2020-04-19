شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 479 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الصحة ، في بيان اليوم الاحد ، بتسجيل أربع حالات وفاة بالفيروس منهم مصاب خليجي وثلاثة آسيويين، موضحة أنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41 حالة.
وأعلنت الوزارة شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع المتعافين .1286
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