شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تنفي إرسالها خطاب لترامب والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية نفت اليوم الأحد إرسال خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت الوكالة في بيان "لا يمكننا أن نعرف ما إذا كان الرئيس الأمريكي يشير إلى تبادل للرسائل وقع من قبل لكن قيادتنا العليا لم ترسل أي خطاب للرئيس الأمريكي".

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