شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد بيان صادر عن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد الوَفَيَات جراء الفيروس ارتفع إلى 1025، وأن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء ارتفع إلى 4 آلاف و700.
وأشار إلى أن أكثر الدول الإفريقية التي ينتشر فيها الفيروس، هي جنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، وبوركينا فاسو، والكاميرون.
وفي وقت سابق، حذرت اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، أن ما لا يقل عن 300 ألف إلى 3.3 ملايين شخص قد يموتون بسبب وباء كورونا إذا لم تتخذ التدابير المناسبة في القارة السمراء.
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