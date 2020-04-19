إيران: لا نحتاج إلى أجهزة التنفس الأمريكية

أكد وزير الخارجية الإيراني، الأحد، عدم حاجة بلاده إلى أجهزة التنفس الصناعي التي أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا عن استعداده لتوريدها إلى إيران.
وأضاف أن "كل ما يجب أن تفعله أمريكا هو وقف التدخلات في شؤون الدول الأخرى وخاصة في شؤون دولتي. ولا نقبل نصائح من قبل أي سياسي أمريكي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، عن استعداد إدارته لإرسال دفعات من أجهزة التنفس الصناعي إلى إيران إذا كانت بحاجة لها كمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
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