إيران: لا نحتاج إلى أجهزة التنفس الأمريكية

وقال ظريف في تغريدة على موقعه في "تويتر"، مخاطبا ترامب عبر "تويتر": "إيران ستقوم بتصدير أجهزة التنفس الصناعي بعد عدة أشهر".

وأضاف أن "كل ما يجب أن تفعله أمريكا هو وقف التدخلات في شؤون الدول الأخرى وخاصة في شؤون دولتي. ولا نقبل نصائح من قبل أي سياسي أمريكي".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، عن استعداد إدارته لإرسال دفعات من أجهزة التنفس الصناعي إلى إيران إذا كانت بحاجة لها كمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.