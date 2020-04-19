رئيس أركان الجيش يؤكد ضرورة أخذ أعلى درجات الحذر بالتعامل مع الإرهاب

وقال الغانمي خلال تفقده القطعات العسكرية في كركوك بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سيبقى الجيش واجبه الرئيسي مقاتلة الإرهاب في كُلَّ شبر من أرض العراق".

وأكد الغانمي "ضرورة تحديث الخطط باستمرار وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع العدو الإرهابي الذي يحاول أستغلال اي ثغرة لارتكاب جرائمه الدنيئة".