إصابة عدة أشخاص بإطلاق نار في كندا

قالت وكالة أنباء "رويترز" إن عددا من الأشخاص أصيبوا في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا إحدى مقاطعات كندا، اليوم الأحد، مضيفة أن الشرطة الكندية لم تعلن إن كان هناك قتلى. وحددت الشرطة الملكية الكندية هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى جابرييل وورتمان (51 عاما) وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه. وتابعت الشرطة في سلسلة نشرات على "تويتر" إن وورتمان موجود حاليا في سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية ويرتدي زي الشرطة.



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