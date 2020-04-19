بالصور.. طالب ميساني يصنع سيارة خاصة خلال حظر التجوال

تنشر الخليج 365، صوراً لقيام طالب إعدادية في محافظة ميسان بصنع سيارة خاصة خلال فترة حظر التجوال. وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن كرار برهان، طالب في مرحلة السادس الإعدادي، تمكن خلال فترة حظر التجوال من صنع سيارة صغيرة خاصة به، ليستخدمها عند الحاجة إليها للتنقل من مكان الى آخر. وأدناه صور عدة للسيارة:

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