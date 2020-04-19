انت الان تتابع أضرار جسيمة جراء حريق نشب في مخيم للمهاجرين في اليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

لحقت أضرار جسيمة في أحد أكبر مخيمات المهاجرين في اليونان جراء حريق نشب مساء السبت، حسبما ذكر مسؤولون بعد ساعات من اندلاع أعمال عنف على أثر وفاة امرأة عراقية تعيش فيه.

وصرح مانوس لوغوتيس الأمين السكرتير العام لوزارة الهجرة المسؤول عن استقبال اللاجئين لوكالة فرانس برس أن حريق السبت في مخيم فيال الواقع في جزيرة خيوس أدى إلى تدمير مرافق خدمة اللجوء الأوروبية ومطعم وخيام والعديد من الحاويات المجهزة للسكن.

وأوضح لوغوتيس أن "قسما كبيرا من مركز الخدمات الإدارية في المخيم دمر، مضيفاً أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وافاد مصدر بالشرطة المحلية عن توقيف ثلاثة اشخاص على علاقة بأعمال العنف التي اندلعت بعد وفاة طالبة لجوء عراقية (47 عاما) السبت في المخيم. وأضاف "تمكنا من إعادة النظام حوالي الساعة الواحدة صباحا. شارك الكثيرون في هذه الأحداث".

ودخلت المرأة العراقية المستشفى بعد إصابتها بحمى هذا الأسبوع. وذكرت وكالة الانباء الرسمية السبت ان نتائج فحصها لم تثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وتم عزل مخيمات المهاجرين في اليونان في الأسابيع الأخيرة في محاولة من قبل السلطات لإبقاء قاطنيها بعيدين عن السكان المحليين.

وأسفر الوباء في اليونان حتى الأن عن 110 وفيات فيما يقبع 67 آخرون في العناية المركزة.

وسجلت إصابات بالفيروس ي مخيمين في البر الرئيسي اليوناني، ما دفع السلطات إلى إغلاق المرفقين.

وعلى غرار جميع مخيمات المهاجرين في الجزر اليونانية، يكتظ مخيم فيال حيث يعيش أكثر من خمسة آلاف شخص في مكان مخصص لألف شخص.