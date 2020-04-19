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تركيا تحجب وسائل إعلام سعودية وإماراتية منها واس ووام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

تركيا تحجب وسائل إعلام سعودية وإماراتية منها واس ووام

متابعات_ الخليج 365

أقدمت السلطات التركية على حجب عددا كبيرا من وسائل الإعلام والإماراتية في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بين البلدين الحليفين وأنقرة الساعية إلى توسيع نفوذها في العالم العربي.

 

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وذكر موقع إرم نيوز، أنه تأكد من حجب تركيا لوكالتي الأنباء السعودية والإماراتية الرسميتين اللتين لا تنشران عادة أي موضوعات سلبية موجهة ضد تركيا على عكس وكالة الأناضول التركية التي دأبت خلال الآونة الأخيرة على بث موضوعات استفزازية وهجومية ضد المملكة والإمارات، كما يقول متابعون في البلدين.

 

وتم أيضا حجب موقع قناة الإخبارية السعودية، وصحف سبق وعكاظ والرياض والوطن السعودية، وكذلك صحف البيان والاتحاد الإماراتية.

 

وجرى أيضا حجب مواقع العربية نت وسكاي نيوز عربية واندبندنت التركية.

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